Петропавловск-Камчатский, , 10:57 — REGNUM В отношении 51-летнего жителя Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос на сотрудников полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в краевом СУ СКР.

Патруль ДПС Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Мужчина попался сотрудникам ДПС в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля. На него был составлен протокол об административном правонарушении. Он в свою очередь обвинил сотрудников полиции в совершении тяжкого преступления и обратился в следственное управление с заявлением о применении в отношении него физической силы.

Следователи не нашли доказательств применения со стороны полицейских к правонарушителю насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о хищении наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере возбуждено в отношении бывшего следователя полиции в Рязани.