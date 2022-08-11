Подробности о том, как Россия противостоит глобальной инфляции и санкциям, как мир встречает глобальный энергетический кризис, читайте в трансляции ИА REGNUM .

Что касается других санкций, то в МИД РФ полагают, что страны ЕС могут перестать выдавать шенгенские визы гражданам России.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне 2022 года ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее.

Все эти факторы приводят к росту показателей инфляции как в Европе, так и в России. В России инфляция с начала 2022 года составила 11,40%, а в годовом исчислении — 15,90%.

В Европе готовятся к суровой зиме из-за отказа от поставок российского газа. Власти призывают граждан экономить электроэнергию.

Ситуация с логистическими цепочками и поставками энергоносителей начала усугубляться еще до начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Однако антироссийские санкции привели к тому, что резко сократились поставки газа из России в Европу. Это повлекло за собой повышение цен на энергоносители на мировом рынке.

Антироссийские санкции Запада усугубили энергетический кризис и инфляцию. В США и в Европе признают, что мир переживает «первый глобальный энергетический кризис».

Соединенные Штаты опозорились на весь мир с объявленным «крестовым походом» против России. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подробности в материале: В Госдуме увидели в доставке турбины для «СП» трещину в политике Запада

Строить какие-либо прогнозы на дальнейший процесс доставки турбин для «Северного потока — 1» и их ремонта сложно ввиду обширной санкционной политики и ее толковании западными коллегами в своих интересах, об этом заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин («Единая Россия»).

Россия выполнит условия соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Об этом 26 июля заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.

Россия сожалеет, что руководство Израиля заняло необъективную позицию по событиям на Украине. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Подробности в материале: Глава МИД Британии предостерегла от ошибок в отношениях с Китаем

Британии не стоит открыто вмешиваться в конфликт вокруг Украины и отправлять свои флотилии в Чёрное море для сопровождения украинского зерна. Об этом во время дебатов с бывшим министром финансов Соединённого Королевства Риши Сунаком заявила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс.

В Латвии жители всё чаще экономят на покупках, выбирая дешёвые товары, сообщает 26 июля телеграм-канал прибалтийского издания Baltnews.

«Крестовый поход» Запада на Россию завершился провалом и позором, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире проекта «Соловьёв Live».

В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку $1900 за тысячу кубометров. Это 26 июля следует из данных Лондонской биржи ICE.

Подробности в материале: В Госдуме предложили вернуться к переводному рублю для расчета с партнерами

Опыт Совета экономической взаимопомощи по использованию переводного рубля можно было бы использовать в отношениях между странами Евразийского экономического союза, СНГ и БРИКС, заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Об этом: Посол РФ заявил о полном обнулении контактов Москвы и Афин

Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, заявил посол РФ в этой стране Андрей Маслов.

Власти Польши считают, что каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решать вопрос экономии газа. Об этом 26 июля заявила журналистам польский министр климата и окружающей среды Анна Москва по прибытии в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС.

Доллар и евро в ближайшем будущем перестанут быть самостоятельной валютной. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 26 июля выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин .

Возможность скорого ухода в отставку может означать неожиданное признание президента США Джо Байдена , который ранее сообщил о диагностированном у него онкологическом заболевании. Об этом 26 июня пишет иранская газета Resalat.

Не все страны Европы смогут выполнить план по сокращению потребления газа на 15% и вопрос благополучия встанет еще более жестко, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Читайте также: Крупный транспортный узел открылся в волгоградском Гумраке

Одна из главных развязок на сети железных дорог России открылась 26 июля после комплексной реконструкции в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Об этом: Страны ЕС удвоили объёмы закупок угля в Казахстане

Государства Европейского союза в два раза нарастили объёмы закупок угля в Казахстане, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным на конец июня 2022 года, при содействии Центра поддержки экспорта региона (Центр «Мой бизнес» — Иркутск) контракты заключили 34 экспортера из числа субъектов малого и среднего бизнеса.

Иркутская область наращивает объемы экспорта товаров: в первом квартале 2022 года его объемы возросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 29%. Подробности с заседания экспортного совета при губернаторе, которое прошло под руководством главы региона Игоря Кобзева , 26 июля сообщает телеграм-канал мэрии города.

Об этом: В Германии заявили о снижении потребления газа в стране

В Германии уровень потребления газа в 2022 году упал на 14−15% по сравнению с прошлым годом, заявил 26 июля министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Об этом: В МИД РФ призвали ожидать трудностей с банками в недружественных странах

При посещении недружественных стран жители России готовы должны быть к тому, что они не смогут там пользоваться отечественными банковскими картами. Об этом 26 июля заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин .

Украинские власти могут остаться без средств ближайшей осенью, если продолжат увеличение военных расходов. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Подробности в материале: Бельгия выступила против требований ЕК о сокращении потребления газа

Против предложения Европейской комиссии (ЕК) о наделении её правом требования от стран Евросоюза при экстренной ситуации сокращения потребления газа на 15% выступила Бельгия. Об этом 26 июля сообщает газета L’Echo со ссылкой на дипломатические источники.

Об этом: Запрет на въезд российских туристов в ЕС аукнется экономике Евросоюза

«Не думаю, что все страны Евросоюза готовы на такие кардинальные меры, как прекращение выдачи шенгенских виз гражданам РФ», — считает эксперт.

Об этом: В России видят спасительницу мирового рынка продовольствия от санкций

Меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, подписанный Россией и ООН в Стамбуле, устранит финансовые и логистические препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом заявила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

В нынешнем году в Грецию «проникают» туристы из России, но их количество «микроскопично». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов .

В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку $2000 за тысячу кубов. Это 26 июля следует из данных Лондонской биржи ICE.

Читайте подробнее: В Хорватии заявили о подготовке плана по экономии энергии

Власти Хорватии готовят план по экономии энергии и работают над удвоением мощностей для сжиженного природного газа (СПГ), заявил 26 июля министр экономики страны Давор Филипович.

В добыче полезных ископаемых показатель достиг 108,4%, в обрабатывающих производствах — 101%, в энергетике — 100,4%. Производство одежды выросло на 35,8%, бумаги и бумажных изделий — на 23,9%, электрического оборудования — на 17,6%. Производство транспортных средств и прицепов выросло почти на 11%, химических продуктов — почти на 6%.

Индекс промпроизводства по итогам января — июня 2022 года в Алтайском крае составил 100,8%, сообщает 26 июля официальный сайт региона.

Подробности в материале: ОДКБ в начале августа проведёт учения в Киргизии

В Киргизии со 2 по 5 августа пройдут тактико-специальные учения ОДКБ «Кобальт-2022». Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе организации.

Подробности в материале: Частные лесовладельцы: российский газ можно заменить эстонской древесиной

Для замены природного газа на энергорынке Эстонии достаточно вывести на рынок около 0,5 млн плотного кубометра древесины. Об этом исполнительный директор Эстонского союза частных лесовладельцев Яанус Аун сообщил порталу новостей гостелерадивещания страны ERR.

Подробности в материале: В Госдуме уверены, что место доллара займут национальные валюты

В ближайшей перспективе доллар не будет заменен на какой-то универсальный аналог, и развитие получат расчеты в национальных валютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 26 июля зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Об этом: Греция представит ЕС свои предложения по снижению потребления газа

Греция на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС представит свои предложения по снижению потребления газа, заявил 26 июля министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас.

Об этом: Власти Болгарии пообещали не поднимать цены на газ

На данный момент Болгария располагает необходимыми запасами природного газа для осуществления бесперебойной работы теплосетей в отопительный сезон 2022-го — 2023-го годов. Об этом со ссылкой на заявление действующего болгарского правительства сообщает БНТ.

Об этом: Лукашенко считает серьёзной ситуацию с продовольствием в мире

Сложившаяся в настоящее время в мире ситуация с продовольствием является неопределенной и серьёзной. Об этом 26 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе селекторного совещание по уборочной кампании, его слова приводит пресс-службы белорусского лидера.

Российская компания «Газпром» выступит с заявлением по ситуации с газопроводом «Северный поток». Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

В случае отказа Евросоюза в предоставлении гражданам России шенгенских виз реакция будет крайне негативной. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Читайте также: Эстония готова национализировать застрявшие в портах российские удобрения

Предлагается после национализации перепродать их представителям сельского хозяйства Эстонии. По данным организации, аммиачная селитра общим объемом около 69 000 тонн хранится не только в порту Мууга, но и в Силламяэ.

Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии предложила правительству национализировать застрявшие в местных портах из-за антироссийских санкций минеральные удобрения. Об этом говорится в письме, которое организация направила в министерство экономики и коммуникаций и министерство по делам сельской жизни.

Подробности в материале: Песков оценил решение Евросоюза по транзиту в Калининград

В качестве ростков здравого смысла расценивают в Администрации президента России решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

Он напомнил, что другие страны Евросоюза продолжают выдавать визы российским гражданам. Ляэнеметс заявил, что владельцам этих и ранее выданных шенгенских виз нельзя запретить въезд в Эстонию: «У нас есть единое Шенгенское пространство для передвижения, а это значит, что в Эстонию могут приезжать люди с визами из других стран, и нашу страну зачастую используют как транзитную».

Эстония практически не выдает визы россиянам, но вынуждена впускать их на свою территорию из-за шенгенского визового соглашения. Об этом министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в эфире государственного радио Vikerraadio.

В Кремле изучат технические пояснения по ситуации, сложившейся вокруг работы «Северного потока». Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Включение в санкционный список Великобритании губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал прекрасным подарком ко дню рождения. Об этом он 26 июля написал в телеграм-канале.

Подробности в материале: Президент Бразилии вновь заявил об отказе вводить санкции против России

«Мы не собираемся придерживаться санкций [против России]. Мы остаемся в позиции баланса, потому что без баланса Бразилии в этом вопросе у нас сейчас не было бы удобрений для нашего агробизнеса», — сказал Болсонару.

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил свое неприятие западных экономических санкций против России и назвал позицию своего правительства в отношении ситуации вокруг Украины взвешенной. Об этом он заявил в ходе Глобального форума агробизнеса в Сан-Паулу, пишет Prensa Latina.

В Совфеде в связи с расширением санкционного списка Великобритании обратили внимание на тех, кто в них не попал.

Читайте также: Британия ввела санкции против ряда глав регионов России

Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Он пополнился 42 пунктами. Документ опубликован на сайте правительства Соединённого Королевства 26 июля.

Своими спекуляциями на тему турбин для газопровода «Северный поток» страны Запада, вероятно, призывают Россию нарушать регламенты по безопасности. Об этом 26 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции в Энтеббе.

Подробности в материале: Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть любой стране

Россия открыта для сделок по продаже нефти и готова торговать ей с любой страной. Об этом 26 июля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко был включен в санкционный список Великобритании.

Западные страны до настоящего времени не могут пояснить России статус турбины для газопровода «Северный поток», которая прошла ремонт в Канаде, и других таких же турбин. Об этом 26 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции в Энтеббе.

Евросоюз продлил санкции против России из-за ситуации на Украине еще на пол года — до 31 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Индустрия туризма и гостеприимства стран Европы и так сильно пострадала от пандемии ковида, по моему мнению, намного сильнее, чем наша туристская отрасль. В условиях осложнения логистики путешествия в Европу и так стали недешевым удовольствием, доступным только нашим обеспеченным соотечественникам. Это премиальные туристы с высоким средним чеком, те, за кого всегда борется турбизнес. В таких условиях прекращение выдачи шенгенских виз, образно выражаясь, ещё один выстрел в свою ногу или в собственные легкие со стороны наших европейских партнеров», — считает эксперт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает на то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России и содействию Москвы вывозу украинского зерна, которая ранее была заключена в Стамбуле. Он заявил об этом 26 июля в ходе совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции в Энтеббе.

Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к удовлетворению потребностей стран Европы в сфере энергетики, но он закрыт по политическим причинам, заявил 26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.

В любом случае, расстраиваться Виктору Петровичу (Томенко — прим. ИА REGNUM ) я бы не советовал, ведь по нынешним временам введение против тебя западных санкций — это почти как орден и охранная грамота одновременно».

«Действительно, санкционный Молох требует все новых и новых жертв и логику его понять все сложнее. По-видимому введение санкций против губернатора связано с тем, что вверенный Томенко регион взял шефство над Славяносербским регионом ЛНР.

Известие о расширении санкционного списка Великобритании, куда впервые попали более 20 российских губернаторов, в том числе, глава Алтайского края В иктор Томенко , корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — за Правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов :

Политолог считает, что рано или поздно шенген станет недоступным для россиян.

Подробности в материале: Страны ЕС договорился о сокращении потребления газа

Страны Евросоюза сумели согласовать возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ, предложенного Еврокомиссией. Об этом сообщили в Совете стран ЕС.

Об этом: Тюменский губернатор отреагировал на включение в санкционный список

«Ну наконец-то!» — так отреагировал Александр Моор на наложенные на него санкции.

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в санкционный список правительства Великобритании. Об этом сообщает информационный центр региона.

Санкции, вводимые против России западными странами, больше вредят самому Западу, нежели Москве. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Венгрии Эникё Дьёри .

15:08 26.07.2022

Для вологодского губернатора Олега Кувшинникова новость о попадании в санкционный список Великобритании не стала неожиданной. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

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Об этом: Вологодский губернатор объяснил, почему его не волнуют санкции

15:15 26.07.2022 Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер ведет в Москве переговоры о поставах газа в Германию — супруга экс-канцлера Со Ен Ким-Шредер.

15:18 26.07.2022 Великобритания ввела санкции в отношении губернатора Брянской области Александра Богомаза. Читайте также: Брянский губернатор попал под санкции Великобритании

15:22 26.07.2022 Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве, сообщила его супруга Со Ен Ким-Шрёдер. Читайте также: Spiegel: Шрёдер ведёт в Москве переговоры по энергетике

15:25 26.07.2022 Глава Чувашии Олег Николаев, который сейчас находится в Донбассе, попал под санкции Великобритании. Читайте подробнее: Глава Чувашии попал под санкции Великобритании

15:28 26.07.2022 В Госдуме РФ подготовлен законопроект о «террористических государствах». Авторы документа предлагают разрывать с внесенными в данный список государствами дипотношения, конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба, а поставляющие туда оружие страны признавать спонсорами терроризма.

15:44 26.07.2022 В ФРГ из-за роста цен на энергоносители 16% промышленных предприятий останавливают или сокращают производство, — Handelsblatt. Пострадало энергоёмкое производство, в том числе в сталелитейной, стекольной и целлюлозно-бумажной отраслях. 32% представителей этого сектора собираются сократить или остановить производство. 8% уже сделали это.

15:45 26.07.2022 Российские семьи должны получить доступ к надёжным и относительно недорогим источникам энергии. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике. Читайте подробнее: России необходимо укрепить внутренний спрос на энергоресурсы — Мишустин

15:46 26.07.2022 Несмотря на неоднократные заверения Байдена и других западных лидеров в том, что самые жесткие экономические санкции в истории нанесут ущерб экономике России и заставят голодать ее военную машину, этого не произошло — The National Interest.

15:48 26.07.2022 «Замысел заключался в том, чтобы Запад помог Украине выиграть войну. И если в военном отношении итог еще не ясен, в экономическом отношении Россия не пострадала ни на йоту» — The National Interest.

15:57 26.07.2022 Британские газеты начали уменьшать количество страниц в выпусках на фоне рекордного роста цен на бумагу — тг-канал «Раньше всех. Ну почти».

15:57 26.07.2022 Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в санкционные списки, введенные правительством Великобритании. Ему, как и ещё 41 российскому чиновнику, в том числе главам регионов РФ, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и его заместителю Олегу Свириденко, председателю правительства ДНР Виталию Хоценко и первому вице-премьеру ЛНР Владиславу Кузнецову запрещен въезд в Великобританию, а активы чиновников подлежат заморозке. Об этом: Губернатор Ставрополья поблагодарил Великобританию за санкции

16:09 26.07.2022 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров высказался о попадании 26 июля в санкционный список Великобритании. По его словам, это говорит о том, что «мы всё делаем правильно». Подробности в материале: «Нашу работу оценили» — руководитель Тамбовщины о попадании под санкции

16:11 26.07.2022 Осень 2022 года будет тяжелой для экономики и жителей Италии, заявил 26 июля уходящий премьер-министр страны Марио Драги. Правительство до момента ухода в отставку продолжит активную работу по борьбе с последствиями энергокризиса, роста цен, коронавируса, засухи, отметил Драги. Подробности в материале: Премьер Италии заявил о продолжении суровых времён

16:16 26.07.2022 Участие Индонезии в «БРИКС плюс» соответствует нынешней международной ситуации и вызывает одобрение у Пекина, заявил 26 июля председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с индонезийским президентом Джоко Видодо. Читайте также: Си Цзиньпин одобрил участие Индонезии в БРИКС+

16:19 26.07.2022 Великобритания внесла в обновлённый санкционный список губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом: Волгоградскому губернатору запретили въезд в Великобританию

16:29 26.07.2022 Международный валютный фонд пересмотрел в положительную сторону свой прогноз по снижению ВВП России в 2022 году, но ухудшил прогноз на 2023 год. Об этом: МВФ пересмотрел прогноз спада ВВП России в 2022–2023 годах

16:44 26.07.2022 Международный валютный фонд понизил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году с апрельской оценки в 3,6% до 3,2%. Прогноз на 2023 год снижен с прежних 3,6% до 2,9%. Об этом: МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2022–2023 годах

16:52 26.07.2022 Российский рынок сбыта энергоресурсов должен стать более ёмким. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике. Подробности в материале: Мишустин: газомоторное топливо расширит спрос на российские энергоресурсы

16:54 26.07.2022 Россия должна иметь возможность быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике. Подробности в материале: России нужно быстро менять направление сырьевых потоков — Мишустин

17:01 26.07.2022 Венгрия не поддерживает соглашение ЕС о сокращении потребления газа.

17:05 26.07.2022 МВФ повысил свой прогноз по глобальной инфляции в 2022–2023 годах в связи с ростом цен на энергоносители и продовольствие, а также сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения, говорится в докладе фонда. Подробности в материале: МВФ повысил прогноз по глобальной инфляции в 2022–2023 годах

17:08 26.07.2022 Атомная промышленность России хорошо выстояла под ударом санкций, но на этом направлении всё ещё требуются дополнительные усилия. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике. Об этом: В атомной отрасли нужны более активные шаги для снятия рисков — Мишустин

17:09 26.07.2022 Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова власти Великобритании внесли в санкционный список. Документ опубликован 26 июля 2022 года на официальном сайте правительства Соединённого Королевства. «Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные — пусть вводят санкции», — прокомментировал в своём телеграм-канале внесение в санкционный список Дмитрий Артюхов.

17:13 26.07.2022 Тема штрафов для стран, которые не поддержали решение ЕС по сокращению потребления газа, пока не обсуждалась, сообщил 26 июля журналистам чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. Об этом: ЕС пока не штрафует страны за отказ снизить потребление газа

17:28 26.07.2022 Показательным для индийской экономики на фоне политических событий на Украине стало сокращение импорта подсолнечного масла, сообщил 26 июля журналистам министр сельского хозяйства Индии Нарендра Сингх Томар. Об этом: Индия заметно сократила импорт подсолнечного масла

17:34 26.07.2022 Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации находящихся в прибалтийской республике российских золотовалютных резервов для передачи их официальному Киеву. Об этом, по сообщению Telegram-канала латвийского BaltNews, заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська. Читайте также: Латвия готова отдать Украине золотовалютные резервы РФ

18:24 26.07.2022 Цена газа в Европе поднялась выше $2100 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта — ТАСС.

18:25 26.07.2022 Вологодский молочный комбинат будет выпускать продукцию в китайской упаковке. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. «Чтобы решить вопросы с тарой, молочный комбинат обратил внимание на азиатский рынок. Начались поставки из дружественного Китая. Так что до конца августа продукция ВМК вернется в магазины с прежним дизайном на белой упаковке», — написал чиновник. Об этом: Вологодское молоко будут продавать в китайской упаковке

18:29 26.07.2022 Глава Чувашии Олег Николаев, который сейчас находится в Донбассе, не удивился введёнными против него санкциями со стороны Великобритании и заявил, что они его «абсолютно не волнуют». Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, выразив солидарность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу попадания в санкционные списки. Подробности в материале: Глава Чувашии ответил на введённые против него санкции словами Кадырова

19:17 26.07.2022 Эстония на пять лет запретила выступления в стране российской группы «Руки вверх».

19:24 26.07.2022 Россия обладает технологиями, сырьем и ресурсами, которые дают возможность оперативно заместить импортную упаковку и материалы, — вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

19:29 26.07.2022 Часть золотовалютных резервов (ЗВР) России могла оказаться в Латвии по причине специфики работы международной финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя сообщения о том, что Украина и Латвия якобы ведут переговоры о передаче Киеву части ЗВР России. «Дело в том, что структура владения ценными бумагами может быть сложная. Довольно часто бумаги учитываются на счетах номинального держателя, и цепочка собственности может быть длинной. Поэтому какая-то часть ценных бумаг может быть в любой стране. Почему там (в Латвии — прим. ИА REGNUM) какие-то суммы оказались, понять легко — часто депозитарии, где хранятся ценные бумаги, имеют между собой отношения и используют такую структуру, как счет номинального держателя», — сказал Хестанов. Читайте подробнее: Экономист объяснил, как золотовалютные резервы России оказались в Латвии

19:44 26.07.2022 Объем российских золотовалютных резервов (ЗВР), которые хранятся в Латвии, вероятнее всего, невелик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя сообщения о том, что Украина и Латвия якобы ведут переговоры о передаче Киеву части ЗВР России. По его словам, речь идёт не о золоте, а о ценных бумагах. Причем размер этих средств весьма незначительный, считает эксперт. «Обычно суммы пропорциональны размеру финансовой системы, а Латвия — это, мягко говоря, маленькая экономика. Скорее всего, там может быть даже крошечное количество этих ценных бумаг», — сказал Хестанов. Подробности в материале: У Латвии немного российских резервов для конфискации — Хестанов

19:44 26.07.2022 В Калининграде назрел дефицит черепицы. Подробности в материале: Следствие блокады: в Калининграде столкнулись с дефицитом черепицы

19:44 26.07.2022 Введение персональных санкций Британией прокомментировал первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов: республика на правильном пути. Об этом сказано 26 июля в телеграм-канале правительства ЛНР. Читайте подробнее: В ЛНР ответили на персональные санкции Британии: похоже, мы хорошо работаем

19:52 26.07.2022 Кабмин Украины запретил «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, а во вторник истек последний срок погашения. Компании грозит дефолт, — РИА Новости.

19:55 26.07.2022 Переговоры официального Киева и Риги о передаче Украине золотовалютных резервов (ЗВР) России, часть которых находится в Латвии, являются попыткой создать правовой прецедент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил экономист Сергей Хестанов. По мнению эксперта, размер российских ЗВР в Латвии, вероятнее всего, незначительный. Однако в данном случае для Киева важен не их размер, а сам факт передачи российских резервов Украине. Подробности в материале: Экономист: Украина хочет создать прецедент с конфискацией резервов России

20:06 26.07.2022 Попытки Украины присвоить себе часть российских золотовалютных резервов (ЗВР), которые находятся в Латвии, едва ли увенчаются успехом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля сообщил экономист Сергей Хестанов. Эксперт отметил, что решение о конфискации ЗВР России и передача их третьей стороне должно приниматься не только латвийской стороной. Читайте также: Экономист усомнился в передаче российских активов из Латвии на Украину

20:16 26.07.2022 Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву, — ТАСС.

20:23 26.07.2022 Украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте.

20:23 26.07.2022 Эстонские власти ввели пятилетний запрет на въезд в республику российской поп-группе «Руки вверх» за их гастроли в Донбассе, сообщает 26 июля МИД Эстонии. Подробности в материале: Эстония отомстила группе «Руки верх» за гастроли в Донбассе

21:01 26.07.2022 Сокращение Россией поставок газа может иметь катастрофические последствия для Германии, пишет 26 июля Express. Об этом: В Германии заявили, что судьба экономики «сильно зависит от Путина»

21:11 26.07.2022 Счастливого пути пожелал России глава SpaceX Илон Маск 26 июля в своём Twitter. Читайте также: Маск прокомментировал решение России о выходе из проекта МКС

21:20 26.07.2022 Очень сложно прогнозировать, кто будет следующим премьер-министром Сербии, так как её президент Александр Вучич имеет несколько вариантов, которые он держит открытыми до самого конца. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич. Читайте также: Эксперт: Вучич знает, что санкции против России равнозначны потере власти

21:27 26.07.2022 Украинские власти предприняли определённые шаги, в результате которых в украинской госкомпании «Нафтогаз» наступил технический дефолт, говорится 26 июля в телеграм-канале нефтегазовой компании. Читайте подробнее: «Нафтогаз» объявил о наступлении технического дефолта

21:52 26.07.2022 Турция намерена продлить соглашения о закупках природного газа с Россией, Азербайджаном и Ираном.

22:06 26.07.2022 Российская сторона, вероятно, будет сотрудничать с Турцией по производству беспилотников Bayraktar, передаёт 26 июля CNN Turk. Об этом: Эрдоган заявил, что Путин хочет сотрудничать с производителем Bayraktar

22:34 26.07.2022 Французский производитель автомобильных шин Michelin потерял 202 млн евро из-за ухода из России, — ТАСС.

22:57 26.07.2022 Неожиданным стало для Госдепа США объявление из России о прекращении сотрудничества в рамках проекта МКС после 2024 года, сообщил 26 июля журналистам представитель американского ведомства Нед Прайс. Подробности в материале: В Госдепе США удивились заявлению России о выходе из проекта МКС

23:06 26.07.2022 Правительство Румынии объявило о намерении снизить в осенне-весеннем сезоне 2022−2023 гг. объемы потребления природного газа. Об этом 26 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Читайте также: Румыния объявила о намерении снизить объемы потребления газа

23:27 26.07.2022 Материал американского издания The National Interest, согласно которому западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия не только «ни на грамм не пострадала», но и приобрела — во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли Российской Федерации достиг рекордных $70,1 млрд, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Впереди контратака!» — Россия выигрывает санкционную войну с Западом

23:38 26.07.2022 Российское руководство будет вынуждать ЕС отменить санкции и перестать поддерживать Киев, а до тех пор держать европейцев на голодном пайке в смысле поставок газа, сообщает 26 июля Bloomberg. Читайте подробнее: Bloomberg ждёт от Москвы газового шантажа в отношении ЕС

00:15 27.07.2022 Сюжет сербского телеканала Nova, согласно которому политика властей Черногории в отношении Российской Федерации лишила страну туристов из России, а мировой экономический кризис, который заставляет людей вовсе отказываться от путешествий, лишь добивает черногорский туристический бизнес, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сети: «Нечего к вражинам ездить!» — Черногория страдает без туристов из РФ

01:12 27.07.2022 Убытки в размере €202 млн были понесены французским производителем автомобильных шин Michelin в связи с уходом компании из России. Об этом говорится в отчете по итогам первого полугодия, опубликованном на сайте организации. Об этом: Michelin потерял €202 млн из-за ухода из России

01:15 27.07.2022 Новость о включении вологодского губернатора в санкционный список Великобритании резко подняла активность его подписчиков в соцсети «Вконтакте» — более ста человек выразили поддержку главе региона. «Лучше оказаться в санкционном ТОПЕ, чем в лгбт в Европе!!! Поздравляю с почетным званием! Значит бриты знают о существовании Вологды и Вологодской области!», — написала одна из подписчиц чиновника. Подробности в материале: «Испугали кота воробьем»: вологжане отреагировали на британские санкции

02:30 27.07.2022 Миллиардер Дмитрий Конов, входивший в список Forbes в 2020 году, обратился с иском к совету Евросоюза, в котором потребовал снять с себя санкции. Также он просит евросуд предписать совету выплатить 500 000 евро (около 27,5 млн рублей по курсу) в качестве нематериального ущерба. В базе евросуда дело зарегистрировано за номером T-326/22. Читайте также: Российский олигарх оценил санкции против себя в 500 млн евро

05:27 27.07.2022 Попавший под санкции Великобритании губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать в Лондоне монумент «Англичанка гадит» за счёт средств зарубежных счетов и от продажи заграничного имущества, которых у него нет. Об этом: Глава Приамурья заявил, что плевал на санкции и на британское правительство

05:54 27.07.2022 Включение нескольких губернаторов России в санкционный список Великобритании глава Якутии Айсен Николаев назвал ничего не значащей и уже привычной риторикой Запада. В своём телеграм-канале он также выразил уверенность в том, что народ Донбасса бросать нельзя. Читайте также: Добро победит зло — глава Якутии о санкциях

06:13 27.07.2022 Сумма в размере $1,2 млрд была недополучена американской корпорацией McDonald’s после ее ухода из России, говорится в отчете на сайте компании. Читайте подробнее: McDonald’s потеряла $1,2 млрд после ухода из России

06:38 27.07.2022 России не грозит крах экономики, несмотря на введенные Западом санкции, заявил доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла турецкой газете The Daily Sabah. Читайте подробнее: В Турции оценили возможность краха экономики России

06:54 27.07.2022 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал своё попадание в санкционный список Великобритании. Он заявил, что это никак не повлияет на его работу. Читайте также: Новосибирский губернатор не переживает из-за попадания в санкционный список

08:04 27.07.2022 Санкции дают эффект, равно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Об этом заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя включение его Великобританией в санкционный список, 26 июля сообщила пресс-служба областного правительства. «Включили — значит, всё делаем правильно. Списки, пакеты, санкции — эффект ровно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Так и продолжим работать по всем направлениям, по всем фронтам», — приводит пресс-служба слова главы региона. Читайте также: Самарский губернатор о санкциях: «Включили — значит, всё делаем правильно»

08:21 27.07.2022 Срок кредитования местных бюджетов увеличен на два года в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона. Сообщается, что в республике принят закон, который направлен на поддержание финансовой устойчивости бюджетов муниципалитетов. Читайте также: В Башкирии увеличили срок кредитования местных бюджетов

08:26 27.07.2022 Телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы сотрудничества и взаимопомощи двух стран, а также ситуация в энергетике, провели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Об этом 27 июля сообщает агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши. Об этом: Орбан и Вучич обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в энергетике

08:45 27.07.2022 Данные лондонской биржи ICE, согласно которым биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста и впервые с начала марта превысили планку $2100 за тысячу кубометров, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте», Читайте подробнее: Сеть: «Экономическое садомазо» — цены на газ в Европе снова взмыли вверх

08:47 27.07.2022 Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что в мире был запущен процесс дедолларизации и его уже никто не в силах остановить, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «У всего есть начало и конец» — Володин: процесс дедолларизации необратим

08:47 27.07.2022 Заявление главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией, оказавшись в сильной зависимости от российских энергоресурсов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Страх собственной слабости» — Лондон боится зависимости от России и Китая

08:50 27.07.2022 Из России может уйти американская компания McCormick & Co., Inc., владеющая брендом Kamis, сообщает газета «Коммерсантъ». Читайте также: Приправы Kamis могут покинуть российский рынок

08:50 27.07.2022 Водный туризм могут начать развивать в башкирском городе Агидель. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале. Он напомнил, что ранее в этом городе планировали возводить атомную станцию, но в 90-х годах данный проект был отменен. Читайте также: В Башкирии сообщили о планах по развитию одного из городов региона

08:52 27.07.2022 Похоже, в России может появиться судебный прецедент о взыскании убытков с Украины, которая прибрала и прибирает к рукам чужое имущество. «Сбербанк» подал многомиллиардный иск к своему бывшему активу, ныне носящему название «Международного резервного банка». Ранее этот актив был принудительно изъят советом нацбезопасности и обороны Украины. Читайте подробнее: Узаконенный грабёж — обяжут ли Украину оплатить убытки?

08:53 27.07.2022 Предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе антироссийских санкций, пишет японский портал Yahoo News Japan. Подробности в материале: Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства Европы

09:05 27.07.2022 Завод по производству трансформаторных подстанций намерены создать в башкирском городе Агидель. Об этом 27 июля заявил вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на выездном заседании правительства Башкирии, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона. Чиновник сообщил, что в настоящее время в Агидели имеются 24 инвестиционные площадки, сейчас необходимо приложить усилия для заполнения их субъектами предпринимательства. Подробности в материале: В Башкирии могут создать завод по производству трансформаторных подстанций

09:29 27.07.2022 Односторонние санкции, вводимые Западом, на сегодняшний день представляют собой «один из самых серьёзных вызовов солидарности, универсальности, развитию и защите прав человека». Об этом в ходе выступления по видеосвязи на Пекинском форуме по правам человека, который состоялся 26 июля, заявила специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. Её слова приводит издание Global Times. Читайте подробнее: В ООН назвали санкции Запада серьёзным вызовом защите прав человека

09:34 27.07.2022 Страны Запада поставили Украину в рабскую зависимость от США и Евросоюза, заявила 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник». Подробности в материале: Захарова: Запад поставил Украину в рабскую зависимость

09:40 27.07.2022 Мощность Кармановской ГРЭС намерены увеличить в Башкирии. Об этом заявил руководитель ООО «Башкирская генерирующая компания» Виктор Лариошкин в ходе рабочей встречи премьер-министра правительства республики Андрея Назарова с руководством предприятия, 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что Кармановская ГРЭС является самой мощной конденсационной тепловой электрической станцией в регионе. Читайте также: В Башкирии намерены увеличить мощность Кармановской ГРЭС

09:44 27.07.2022 Впервые с марта 2022 года стоимость газа в ходе торгов в Европе превысила 2300 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE. Подробности в материале: Цена газа на торгах в Лондоне превысила 2300 долларов впервые с марта

10:15 27.07.2022 Страны Европейского союза симулируют солидарность по внешнеполитическим вопросам, пишет обозреватель американского агентства Bloomberg Андреас Клут. Читайте также: Bloomberg: страны ЕС симулируют солидарность и единство

10:21 27.07.2022 ЕС не откажется от санкций в отношении России по ряду причин, отметил сенатор Андрей Климов. Читайте подробнее: В Совфеде объяснили, почему ЕС не откажется от санкций против России

10:25 27.07.2022 Поставки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток» сократились до 20% от мощности. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade. Подробности в материале: Gascade: поставки по «Северному потоку» упали до 20% мощности

10:41 27.07.2022 Европейские страны, зависящие от дешевых энергоресурсов из России, вряд ли откажутся от санкций против России с приходом холодов, так как привыкли смотреть в рот американцам, заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июля первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (СРЗП). Читайте также: В Госдуме предрекают Европе тяжелую зиму и газ по 3500 долларов

10:42 27.07.2022 Стратегические хранилища газа во Франции будут полностью заполнены к началу ноября. О таких планах Парижа 27 июля в эфире телеканала TF1 заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше. Об этом: Франция нацелена полностью заполнить газохранилища к 1 ноября

10:43 27.07.2022 В Совфеде отреагировали на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что СМИ игнорируют его заявления. Об этом: В Совфеде заявили об изоляции Борреля

10:47 27.07.2022 Завод по производству строительных материалов, используемых в дорожном строительстве, намерены создать в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что завод планируют построить в Иглинском районе. На реализацию данного проекта планируют направить 1,4 млрд рублей, в результате будет создано 67 новых рабочих мест. Читайте подробнее: В Башкирии намерены построить завод по производству стройматериалов

10:56 27.07.2022 «Я бы объявил безвиз для граждан европейских государств и разработал программу по привлечению высококвалифицированных трудовых ресурсов из Европы. Нам нужны передовые технологии и современные производства, и привлечение нужных трудовых кадров из «недружественных» стран должно стать приоритетом во внешней политике нашего государства. Кроме того, надо не бояться развивать народную дипломатию и привлекать сюда туристов из Европы. Это долгосрочная инвестиция в человеческие ресурсы, которая себя обязательно оправдает в перспективе», — заявил московский активист. Подробности в материале: Отмену шенгена для россиян назвали самоубийственным методом для ЕС

11:00 27.07.2022 Попытки Соединённых Штатов ввести санкции против поставок нефти из России в Китай являются незаконными. Об этом 27 июля сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Об этом: МИД Китая ответил на попытки США ввести «нефтяные» санкции

11:05 27.07.2022 России нужно прекратить поставки газа в подконтрольный США Евросоюз, который доживает свои последние дни, и устанавливать новые партнерские отношения с отдельными странами Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов. Читайте также: Миронов просит правительство полностью остановить поставки газа в Европу

11:12 27.07.2022 На сегодняшний день поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток» составляют ниже 20% от проектной мощности. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба немецкой газотранспортной сети Gascade. Подробности в материале: Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» снизились до 20%

11:13 27.07.2022 Отказ ряда стран поддержать предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа указывает на провал очередной попытки наднационального органа Брюсселя взять рычаги управления газовым рынком Европы в свои руки, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме ждут, что страны Европы перегрызутся из-за холода и инфляции

11:19 27.07.2022 Транспортные и инфраструктурные проекты готовится представить Амурская область на Восточном экономическом форуме — 2022. Цель — обеспечить максимальное взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Читайте подробнее: Приамурье подготовило к ВЭФ несколько крупных проектов

11:20 27.07.2022 До 10 млн тонн ежегодно намеревается увеличить импорт российской пшеницы Иран. Об этом 27 июля заявил заместитель главы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Подробности в материале: Иран намерен увеличить импорт российской пшеницы

11:29 27.07.2022 Упаковку для белорусского предприятия могут поставлять из Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что 23 июля члены делегация Башкирии вернулись из Белоруссии. По результатам визита для крупного белорусского производителя молочной продукции планируется осуществить поиск потенциальных поставщиков упаковочных материалов из Башкирии. Об этом: Из Башкирии в Белоруссию намерены поставлять упаковку для молокозавода

11:43 27.07.2022 Власти Китая выступают против односторонних санкций, сотрудничество КНР и России не нацелено против третьих сторон. Об этом 27 июля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Читайте подробнее: Китай осудил проект США о санкциях за покупку нефти из России

11:47 27.07.2022 Фабрика по серийному производству мебели начала работать в Самаре. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области. Сообщается, что средства на покупку оборудования были предоставлены из федерального и регионального фондов развития промышленности (ФРП). Отмечается, что на предприятии полностью из отечественных материалов производят столы, тумбы, шкафы и зеркала. Мощность производства составляет 20 тысяч мебельных изделий ежемесячно. Подробности в материале: В Самаре открыли фабрику по серийному производству мебели

12:17 27.07.2022 Законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России, скорее всего, не найдет поддержки Конгресса, так как внесен республиканцами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме усомнились в успехе идеи США наказать Китай за покупку нефти у РФ

12:37 27.07.2022 Законопроект республиканцев о санкциях в отношении Китая за покупку нефти у России, скорее всего, связан с предстоящим телефонным разговором президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме объяснили санкции для Китая ожидающимся диалогом США — КНР

12:54 27.07.2022 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес России. Об этом Боррель заявил в интервью радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос о ситуации в Италии. Читайте подробнее: Боррель обеспокоен, что не все политики в Италии осуждают Россию

13:07 27.07.2022 Разрешение кризисной ситуации вокруг транзита в Калининград является позитивным фактом. Об этом 27 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков назвал позитивным разрешение ситуации с транзитом в Калининград

13:08 27.07.2022 Европа может не успеть до зимы заместить российский газ дорогим СПГ и заполнить свои хранилища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Об этом: В Госдуме допускают, что Европа пойдет на запуск «Северного потока — 2»

13:13 27.07.2022 Губернатор Алиханов отметил, что для многих граждан транзит в Калининградскую область был основным или вовсе единственным источником заработка. Читайте подробнее: Калининградский губернатор рассказал о тысячах человек, лишившихся работы

13:18 27.07.2022 Газпром поставляет в Европу столько газа, сколько возможно, при этом неправильно связывать объём поставок с отменой санкций. Об этом 27 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Газпром поставляет в Европу столько газа, сколько возможно — Песков

13:50 27.07.2022 Прекращение поставок российского газа в Германию может негативно сказаться на производстве бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги. Об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер. Подробности в материале: В Германии предупредили о проблемах с производством туалетной бумаги

13:56 27.07.2022 Известие о том, что Германия рискует остаться без туалетной бумаги из-за нехватки газа, спровоцировал волну ироничных комментариев в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения. «Скоро появятся рекомендации врачей, что не вытирать попу это даже полезно», — смеётся Виктор. «Будут ходить не мытые, замерзшие и с грязной ж…» — соглашается Борис Пименов. Читайте также: Германии предрекли дефицит туалетной бумаги. Сеть: немытые и невытертые

13:58 27.07.2022 Литва запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, передает 27 июля портал Delfi. Об этом: Власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в страну

14:10 27.07.2022 Крупнейшая болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» (БГ) инициировала повышение цен на голубое топливо в Болгарии на 54%. Об этом 27 июля сообщает БНР. Читайте подробнее: В Болгарии природный газ может подорожать на 54%

14:45 27.07.2022 Некоторые из стран создавали препятствия в заключении соглашений о поставках украинского зерна для того, чтобы попытаться использовать эту ситуацию для ослабления России. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала «ТМ-100». Читайте подробнее: Некоторые страны препятствовали заключению зерновой сделки — Чавушоглу

14:48 27.07.2022 Правительство продолжит активно поддерживать агропромышленность ради достижения продовольственной безопасности страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения тепличного комплекса «Агрокультура Групп» в подмосковной Кашире. Читайте также: Мишустин оценил работу по импортозамещению овощей в Кашире

14:59 27.07.2022 Американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis продает свой бизнес в России компании Ice Development, сообщается на сайте Otis. Об этом: Производитель лифтов и эскалаторов Otis объявил о продаже бизнеса в России

15:00 27.07.2022 Очередная партия гуманитарной помощи из Башкирии была доставлена в Луганскую Народную Республику. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба администрации города Красный Луч в своем телеграм-канале. «В составе гуманитарного конвоя развлекательные игры, спортивный инвентарь и другие принадлежности для физического и интеллектуального развития юных краснолучан», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: В ЛНР доставили очередную партию гуманитарной помощи из Башкирии

15:09 27.07.2022 Инициатива министерства иностранных дел Эстонии о приостановке выдачи виз россиянам для поездок в страны — члены Евросоюза преследует вполне конкретную цель. Об этом в интервью эстонскому порталу stolitsa. ee сообщил местный политолог Рейн Томла. Читайте также: Политолог объяснил, зачем Эстония хочет запретить визы ЕС для граждан РФ

15:13 27.07.2022 Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается запретить иностранцам приобретать земельные участки и продавать купленную землю другим гражданам недружественных государств, сообщает телеграм-канал фракции. Подробности в материале: Госдума может запретить людям из недружественных стран покупать земли в РФ

15:26 27.07.2022 Поездка в Москву экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера является его личным делом, и она не обсуждалась с нынешним правительством ФРГ. Об этом 27 июля заявила на брифинге представитель немецкого кабинета министров Кристиане Хоффман. Подробности в материале: Власти Германии назвали поездку Шрёдера в Москву его личным делом

15:32 27.07.2022 Семеноводство — ключевой элемент в обеспечении продовольственной безопасности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения фермерского хозяйства «СеДеК» в подмосковной Кашире. Подробности в материале: «Вопросов много» — Мишустин пообещал поддержку отечественному семеноводству

15:34 27.07.2022 Власти Германии не наблюдают препятствий для передачи турбины Siemens для газопровода «Северный поток» и считают действия РФ в этом вопросе «политической игрой». Об этом 27 июля заявила на брифинге представитель немецкого правительства Кристиане Хоффман. Подробности в материале: Власти ФРГ заявили, что турбина Siemens готова для передачи России

15:42 27.07.2022 Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает возможным продление использования АЭС, эксплуатация которых должна по плану завершиться в текущем году. Читайте подробнее: В Германии допустили продление эксплуатации АЭС

15:43 27.07.2022 На данный момент необходимости в разминировании в Чёрном море для движения судов нет. Об этом 27 июля на официальной церемонии открытия координационного центра по экспорту зерна заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Об этом: Анкара не видит необходимости в разминировании в Чёрном море

16:14 27.07.2022 Запрет на покупку земель в России предлагают распространить не только на иностранных граждан из недружественных компаний, но и на юридических лиц, следует из законопроекта фракции ЛДПР в Госдуме, имеющегося в распоряжении ИА REGNUM. Читайте также: Запрет на покупку земель в России может коснуться иностранных компаний

16:17 27.07.2022 О вызове в МИД России временной поверенной в делах Латвии Атации Рутки сообщили 27 июля в российском внешнеполитическом ведомстве. Ей выражен официальный протест. Читайте подробнее: В МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии