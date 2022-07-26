Тбилиси, 26 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике несдержанность председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Я решительно осуждаю поведение господина Кобахидзе. Такого рода речи не касаются нашей страны, не касаются нашей культуры, не касаются наших традиций, не касаются нашей вежливости. Это только показывает политическую слабость!» — заявила Зурабишвили.

Напомним, 25 июля Кобахидзе обрушился с грубой руганью на журналистку оппозиционного телеканала.