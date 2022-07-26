Ош, Киргизия, , 10:56 — REGNUM В результате ДТП в киргизском городе Ош погибли трое граждан России. Об этом 26 июля сообщило главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Киргизии.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что авария произошла в ночь на 26 июля в Оше на улице Гапара Айтиева. Автомобиль Hyundai SantaFe на большой скорости врезался в рекламный щит.

В результате водитель и два пассажира погибли на месте. Их имена не называются, но уточняется, что они были гражданами России.

В ведомстве считают, что причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.