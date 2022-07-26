Ош, Киргизия, 26 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В результате ДТП в киргизском городе Ош погибли трое граждан России. Об этом 26 июля сообщило главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что авария произошла в ночь на 26 июля в Оше на улице Гапара Айтиева. Автомобиль Hyundai SantaFe на большой скорости врезался в рекламный щит.

В результате водитель и два пассажира погибли на месте. Их имена не называются, но уточняется, что они были гражданами России.

В ведомстве считают, что причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.