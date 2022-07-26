Анна Алябьева, 26 июля 2022, 11:13 — REGNUM Новость о том, что процесс дедолларизации запущен и его не остановить, развеселила комментаторов одного из телеграм-каналов. Они считают, что у Джо Байдена от таких заявлений «голос пропал и температура поднялась».
Хотя часть высказавшихся отмечает, что «рано списывать доллар со счетов, будет в ходу ещё долго».
«Доллар изживает себя. И это факт», — утверждает Дарья И.
«Очередные похороны доллара. Всё никак умереть не может», — сетует Алекс.
При этом Gid Rif считает, что слишком многие привыкли к доллару.
«И в первую очередь поставщики сырья. Пока не будет отвязки товарных бирж от доллара, это всего лишь разговоры», — подчеркнул он.
«Чтобы доллар заменить или вытеснить, нужно сначала новую систему взаиморасчётов создать. И она должна быть более универсальная, практичная и удобная», — отмечает Максим.
«Нас рубль устраивает», — заявила Jane Boz.
«Доллар — американцам. Остальные валюты — остальному миру. Формула проста», — считает один из комментаторов.
Стоит отметить, что большинство из тех, кто высказал своё мнение, настроены позитивно. Но при этом кто-то считает, что доллар никуда не денется, а другие — что без него не пропадут.
Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар теряет свои позиции как мировая валюта.
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