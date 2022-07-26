Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Бориса Мазо, который обвиняется в хищении более 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 26 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мазо является фигурантом сразу двух громких дел о масштабных хищениях в российском Минкультуры. По первому, так называемому «делу реставраторов», ему удалось избежать наказания, и он был отпущен на свободу после оглашения приговора. При этом на момент, когда Мазо стал фигурантом дела о хищении 450 млн рублей из бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, он покинул Россию, и позднее суд заочно арестовал бывшего чиновника Минкультуры РФ. В марте 2021 года Австрия выдала России Бориса Мазо, после чего он был заключен под стражу.

«Уголовное дело передано судье и принято к производству», — подытожили в ОПС.