Париж, 26 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Европейский союз не может ввести против России новые санкции, пишет французская газета Le Monde.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Автор статьи сообщает, ссылаясь на мнение неназванного дипломата, что принятый ЕС седьмой пакет санкций против России показал исчерпание возможностей расширения ограничений. В последнем пакете, в отличие от предыдущих шести, не содержалось никаких серьёзных мер.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — приводит СМИ слова эксперта.