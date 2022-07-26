Москва, 26 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Более половины жителей России (56%) положительно относятся к людям, называющими себя фрилансерами, среди молодёжи — 68%, среди людей старшего возраста — 49%. Об этом результаты опроса ВЦИОМ.

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Называют себя фрилансерами 5% опрошенных. Чаще всего так считают молодые люди 18-24 лет, работающие учащиеся и жители городов-миллионников. Среди фрилансеров называют себя самозанятыми 57%, бизнесменами — 15%. Удобно работать в таком формате 54%.

При этом 47% граждан заявили, что такой формат работы имеет плюсы и минусы. Плюсы — гибкий график (38%), более высокий доход (9%), свобода и независимость (6%), возможность выбрать интересную работу (4%). Минусы — отсутствие стабильности (28%), соцпакета (10%), коллектива и живого общения (по 3%).

Опрос проводился 21–22 мая 2022 года в режиме онлайн. Опрошены 1806 граждан РФ старше 18 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, практически каждый десятый житель России (11%) определяет себя фрилансером или самозанятым.

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