Сухум, , 10:51 — REGNUM Следственный отдел Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии 25 июля возбудил уголовное дело по статье «Шпионаж» в отношении проживающей в Гальском районе республики гражданки Грузии. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По версии следователей задержанная женщина, «действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом, продиктованным интересами спецслужбы Грузии, занималась реализацией преступных намерений, направленных на получение, сбор, и передачу представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну».

В ведомстве заявили, что имеют достаточно доказательств, что сбор информации проводился по заданию иностранной спецслужбы. Следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

Напомним, большинство жителей Гальского района Абхазии являются грузинами и не имеют абхазского гражданства.