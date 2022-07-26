В Абхазии возбудили дело о шпионаже в отношении гражданки Грузии
Сухум, 26 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Следственный отдел Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии 25 июля возбудил уголовное дело по статье «Шпионаж» в отношении проживающей в Гальском районе республики гражданки Грузии. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.
По версии следователей задержанная женщина, «действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом, продиктованным интересами спецслужбы Грузии, занималась реализацией преступных намерений, направленных на получение, сбор, и передачу представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну».
В ведомстве заявили, что имеют достаточно доказательств, что сбор информации проводился по заданию иностранной спецслужбы. Следственные мероприятия по данному делу продолжаются.
Напомним, большинство жителей Гальского района Абхазии являются грузинами и не имеют абхазского гражданства.