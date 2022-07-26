Базарак, Афганистан, 26 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Пострадавшие от недавнего наводнения в афганской провинции Панджшер просят о немедленной помощи. Они рассказали газете «8 Собх», что наводнения последних двух дней уничтожили все запасы лекарств.

ArmyAmber Афганистан

Жертвы разгула стихии просят о помощи иностранные и местные гуманитарные организации.

Следует отметить, что ранее наводнение произошло в уездах Анаба, Хессае-Авваль и Абшар.

Согласно статистике управления по борьбе со стихийными бедствиями в Панджшере, в результате недавних наводнений в этой провинции разрушено 22 жилых дома, 283 джериба сельскохозяйственных угодий, 13 плотин и четыре сети питьевого водоснабжения.