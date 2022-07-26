Каир, 26 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Цены на продукты в Егитпе вновь обновляют рекорды. Об этом 26 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

(сс) ccipeggy Яйца

По данным журналистов, с начала 2022 года в стране был зафиксирован рост цен на куриные яйца более чем на 100%.

Как сообщается, цена упаковки в 30 яиц достигла достигла 75 и 80 египетских фунтов в провинциях Верхний Египет и Дельта, а также 90 фунтов в некоторых районах Каира, (1$ = 18,9577 фунтов стерлингов).

Рост цен вызвал недовольство представителей ассоциации по защите прав потребителей, которые призвали граждан бойкотировать продавцов куриных яиц. Производители, в свою очередь, утверждают, что рост цен вызван подорожанием кормов и топлива.

Правительство Египта предлагает производителям использовать административные здания для продажи яиц. По замыслу министерства сельского хозяйства страны, это позволит продавцам снизить затраты на аренду торговых площадок.