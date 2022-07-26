Донецк, 26 июля 2022, 10:48 — REGNUM Пожар на нефтебазе в Будённовском районе Донецка, произошедший в результате обстрела со стороны украинских войск, ликвидирован. Об этом 26 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«Пожар ликвидирован, пострадавших нет», — написал Кулемзин.
Он отметил, что в результате ночного обстрела со стороны украинских войск в Будённовском районе произошло возгорание на складе хранения ГСМ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе, где загорелись цистерны с топливом, был локализован.
Читайте ранее в этом сюжете: В Донецке локализовали пожар на нефтебазе