Донецк, 26 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 26 июля в представительстве ДНО в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:30 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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