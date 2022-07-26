Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Число пострадавших в пожаре в бывшем здании «Водоканалстроя» на юге Санкт-Петербурга увеличилось до двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщил 26 июля источник в оперативных службах.

t. me/procspb Пожар на Днепропетровской улице.

Напомним, пожар в трехэтажном неэксплуатируемом здании бывшего «Водоканалстроя» произошел днем 25 июля в доме №14 по Днепропетровской улице. Огонь охватил 400 кв. метров. В результате пожара пострадала 69-летняя женщина, которая, спасаясь от огня, спрыгнула с третьего этажа. Сейчас за ее жизнь борются врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

«Был еще один человек, которого на месте осматривали врачи. Однако после оказания первой помощи от госпитализации он отказался», — пояснил источник.

Добавим, что по факту пожара прокуратура Фрунзенского района организовала проверку.