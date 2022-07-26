Мадрид, , 10:47 — REGNUM Самые сильные пожары, вспыхнувшие в Кастилии и Леоне и на Тенерифе, прошли стадию стабилизации, хотя работы пожарных продолжаются. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар (сс) Georgia Emergency Management Agency

Отмечается, что работы продолжаются для того, чтобы сдержать периметр пожаров и предотвратить их повторную активизацию, а в случае с пожаром на Канарских островах — чтобы он не повредил Национальный парк Тейде.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отправился на передовой командный пункт, расположенный между городами Сантибаньес-дель-Валь и Санто-Доминго-де-Силос, где один из самых разрушительных пожаров опустошил более 3500 гектаров, хотя сейчас пламя уже потушено, и накануне жители нескольких городов уже начали возвращаться в свои дома.