Мадрид, 26 июля 2022, 10:47 — REGNUM Самые сильные пожары, вспыхнувшие в Кастилии и Леоне и на Тенерифе, прошли стадию стабилизации, хотя работы пожарных продолжаются. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар
Лесной пожар
(сс) Georgia Emergency Management Agency

Отмечается, что работы продолжаются для того, чтобы сдержать периметр пожаров и предотвратить их повторную активизацию, а в случае с пожаром на Канарских островах — чтобы он не повредил Национальный парк Тейде.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отправился на передовой командный пункт, расположенный между городами Сантибаньес-дель-Валь и Санто-Доминго-де-Силос, где один из самых разрушительных пожаров опустошил более 3500 гектаров, хотя сейчас пламя уже потушено, и накануне жители нескольких городов уже начали возвращаться в свои дома.