Газни, Афганистан, , 10:46 — REGNUM Кочевники при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили земли хазарейцев в районе Факир Шах уезда Джагту афганской провинции Газни. Об этом сообщает Ariana News.

Афганистан James Purschwitz

Мохаммад Табеш, местный житель, сообщил, что кочевники планируют построить поселения на захваченных землях. Он добавил, что, несмотря на все усилия, местные жители не смогли остановить кочевников.

Табеш пояснил, что жители уезда Джагту обратились с жалобой к главе уезда и губернатору провинции Газни, но на их жалобы не обратили внимания.

Все это происходит на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывали давление на жителей некоторых других провинций, чтобы те продавали свои земли.