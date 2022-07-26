Нью-Йорк, США, , 10:46 — REGNUM Нефтяные супермагнаты готовятся к рекордным прибылям в размере 50 млрд долларов во втором квартале 2022 года, однако этот же самый невероятный успех может стать для них источником упадка, сообщает 26 июля Bloomberg.

Доходы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Огромные прибыли нефтяных компаний — это прямой результат высоких цен на энергоносители, которые разгоняют инфляцию, ложатся тяжелым бременем на потребителей, повышают риск рецессии и приводят к призывам ввести налог на сверхдоходы. На фоне этих политических и экономических потрясений акционерам, возможно, придется умерить свои надежды на рост доходов.

«Существует большая вероятность того, что доходы достигнут пика во втором или третьем квартале, а затем произойдет некоторое снижение, — заявил аналитик Oddo BHF Ахмед бен Салем. — Надвигающаяся рецессия успокаивает ситуацию».

Exxon Mobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP заработают еще больше денег, чем в 2008 году, когда цены на нефть подскочили до 147 долларов за баррель. Дело в том, рекорды бьют и цены на природный газ и другое сырье.

Однако по словам аналитика компании Tudor Pickering Holt & Co Мэтта Мерфи, такие «сногсшибательные» прибыли, вероятно, продержатся еще недолго. Высокие цены на топливо в сочетании с глобальным ростом стоимости жизни наносят ущерб потребителям: «Спрос на бензин уже ниже прогнозов. Мы наблюдаем определенное разрушение спроса». Во многих странах политики уже призывают ограничить сверхприбыли нефтяных компаний.

На этом неспокойном фоне известия о самых высоких в истории доходов, возможно, не являются поводом для праздника. «Учитывая вероятность серьезной рецессии, я ожидаю, что руководство компаний проявит консерватизм», — считает аналитик Scotiabank Пол Ченг.

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