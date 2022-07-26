Нью-Йорк, США, 26 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Нефтяные супермагнаты готовятся к рекордным прибылям в размере 50 млрд долларов во втором квартале 2022 года, однако этот же самый невероятный успех может стать для них источником упадка, сообщает 26 июля Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доходы

Огромные прибыли нефтяных компаний — это прямой результат высоких цен на энергоносители, которые разгоняют инфляцию, ложатся тяжелым бременем на потребителей, повышают риск рецессии и приводят к призывам ввести налог на сверхдоходы. На фоне этих политических и экономических потрясений акционерам, возможно, придется умерить свои надежды на рост доходов.

«Существует большая вероятность того, что доходы достигнут пика во втором или третьем квартале, а затем произойдет некоторое снижение, — заявил аналитик Oddo BHF Ахмед бен Салем. — Надвигающаяся рецессия успокаивает ситуацию».

Exxon Mobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP заработают еще больше денег, чем в 2008 году, когда цены на нефть подскочили до 147 долларов за баррель. Дело в том, рекорды бьют и цены на природный газ и другое сырье.

Однако по словам аналитика компании Tudor Pickering Holt & Co Мэтта Мерфи, такие «сногсшибательные» прибыли, вероятно, продержатся еще недолго. Высокие цены на топливо в сочетании с глобальным ростом стоимости жизни наносят ущерб потребителям: «Спрос на бензин уже ниже прогнозов. Мы наблюдаем определенное разрушение спроса». Во многих странах политики уже призывают ограничить сверхприбыли нефтяных компаний.

На этом неспокойном фоне известия о самых высоких в истории доходов, возможно, не являются поводом для праздника. «Учитывая вероятность серьезной рецессии, я ожидаю, что руководство компаний проявит консерватизм», — считает аналитик Scotiabank Пол Ченг.