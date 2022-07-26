Владивосток, 26 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Приморье отмечается рост количества ДТП с участием пешеходов, сообщили в пресс-службе УМВД по краю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы

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«В регионе отмечен рост количества ДТП с участием пешеходов на 5%. С начала года в Приморье зарегистрировано 366 наездов на пешеходов. В результате 33 человека погибли, 338 — травмированы», — пояснили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Окинском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием малолетнего ребёнка.