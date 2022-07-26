Барнаул, , 10:44 — REGNUM Чиновники Алтайского края отметились в очередном коррупционном скандале. Как сообщили 26 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ РФ, начальник отдела материально-технического обеспечения Управления юстиции Алтайского края дал признательные показания по факту получения взятки в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере руководителем одного из подразделений Управления юстиции Алтайского края УФСБ РФ по Алтайскому карю

Мзда от руководства строительной организации на общую сумму 200 тысяч рублей предназначалась за обеспечение заключения контрактов на выполнение работ по текущему ремонту системы водоснабжения и помещений административных зданий, расположенных в нескольких муниципалитетах Алтайского края.

Кроме того, приёмка выполненных работ и последующий расчёт за них осуществлялись беспрепятственно, без оценки качества и полноты оказанных услуг. Также начальник отдела гарантировал информировать директора коммерческой организации о планируемом проведении новых аукционов на заключение контрактов на выполнение иных подрядных работ и, в целом, оказывать поддержку и покровительство.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности и причастность иных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года стало известно об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшего руководителя государственного предприятия дорожного хозяйства региона.

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