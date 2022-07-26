Чиновник из Управления юстиции Алтайского края попался на крупной взятке
Барнаул, 26 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Чиновники Алтайского края отметились в очередном коррупционном скандале. Как сообщили 26 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ РФ, начальник отдела материально-технического обеспечения Управления юстиции Алтайского края дал признательные показания по факту получения взятки в крупном размере.
Мзда от руководства строительной организации на общую сумму 200 тысяч рублей предназначалась за обеспечение заключения контрактов на выполнение работ по текущему ремонту системы водоснабжения и помещений административных зданий, расположенных в нескольких муниципалитетах Алтайского края.
Кроме того, приёмка выполненных работ и последующий расчёт за них осуществлялись беспрепятственно, без оценки качества и полноты оказанных услуг. Также начальник отдела гарантировал информировать директора коммерческой организации о планируемом проведении новых аукционов на заключение контрактов на выполнение иных подрядных работ и, в целом, оказывать поддержку и покровительство.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности и причастность иных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года стало известно об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшего руководителя государственного предприятия дорожного хозяйства региона.
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