Москва, , 10:44 — REGNUM Внешняя политика Евросоюза в отношении России представляет коктейль из хамства, инфантильности и глупости. Об этом 26 июля заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Он отметил, что в ЕС решили «как обычно, порвать российскую экономику в клочья», вводя тотальные санкции. При этом власти союза наплевали на интересы своих граждан и бизнеса.

И сейчас «жовто-блакитная истерика» спровоцировала «диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства». Однако лечить недуг решили усилением поставок оружия киевскому режиму.

«Ну-ну. Скоро придут холода», — прокомментировал Медведев.