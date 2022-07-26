Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM 59-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой телефонного мошенника и лишилась 1,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 26 июля.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Заявительница сообщила полицейским, что ответила на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и предложил якобы защитить сбережения от незаконного списания. Телефонному аферисту женщина перевела 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.