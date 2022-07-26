Петропавловск-Камчатский, 26 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На Камчатке на 26 июля действуют два лесных пожара. Общая площадь охваченная огнём составляет 935 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

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884 гектара леса горит в 89 км восточнее посёлка Ичинского в Быстринском районе. Ещё один пожар действует на площади 51 гектар в 45 км южнее села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе.

Спасатели принимают участие в тушении природных возгораний. 25 и 24 июля удалось ликвидировать два пожара на площади почти 14 гектаров. К тушению одного из них привлекался вертолёт Ми-8, оборудованный водосливным устройством.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице и центральных районах Якутии прогнозируют задымление в течение недели. В городе уже превышена концентрация азота.