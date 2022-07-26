Рыбинск, Ярославская область, 26 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области 43-летний мужчина сбил 13-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.

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«25 июля около 20:30 на 10 км автодороги «Рыбинск — Глебово» в Рыбинском районе, по предварительной информации, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», совершил наезд на движущуюся в попутном направлении девочку-велосипедистку», — сообщили в пресс-службе ярославской полиции.

В результате аварии девочка с травмами госпитализирована. По факту ДТП ведётся проверка.