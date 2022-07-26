Москва, 26 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты опозорились на весь мир с объявленным «крестовым походом» против России. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, Вашингтон «рубит сук, на котором сидел много лет, США бьют по своей поправке к Конституции, которая гарантировала свободу слова».

«Они поняли, что они просто провалились, они опозорились на весь мир с объявленным «крестовым походом» против нашей страны, и они теперь хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил вот этот свет от того, что Россия всё равно продолжает светить, сиять», — заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова назвала революционными критические заявления экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Альберта Гора о «сломанной демократии» и только двух гендерах.

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