Калуга, , 11:24 — REGNUM В Калуге пресечена противоправная деятельность руководителей организации, осуществивших хищение денежных средств в особо крупном размере. Об этом 26 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Трое руководителей организации при проведении вспомогательных работ на объекте военно-промышленного комплекса в рамках государственного оборонного заказа незаконно присвоили себе денежные средства в размере более пяти миллионов рублей. На основании переданных ФСБ материалов следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждены и расследованы уголовные дела по статье мошенничество.

Калужским районным судом обвиняемые признаны виновными и им назначено наказание в виде крупных денежных штрафов. Приговор вступил в законную силу.

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