* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 10:39 — REGNUM В уезде Фархар афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали двух родовых старейшин и молодого человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, старейшины по имени Муктадир и Абдул Хамид из сёл Хасда и Кайдара были арестованы по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли пыткам старейшин и молодого человека по имени Валид за якобы сотрудничество с этим фронтом.

Однако источники утверждают, что никакого отношения к Фронту сопротивления задержанные не имеют. По их словам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается создать атмосферу страха и террора, арестовывая, пытая и заключая в тюрьму мирных жителей.

Ранее из провинции Тахар поступали многочисленные сообщения об арестах и пытках мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под различными предлогами.