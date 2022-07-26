Оттава, , 10:38 — REGNUM В результате стрельбы в городе Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия погибли человека. Об этом 26 июля сообщила местная полиция.

Стрельба Lisa Roe

«Два человека погибли в двух разных местах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ещё два человека получили ранения: женщина находится в критическом состоянии, а мужчина получил неопасные для жизни ранения.

Правоохранительные органы ликвидировали подозреваемого на месте. Его личность удалось установить.

Ранее сообщалось, что в Лэнгли, который расположен в 50 км от Ванкувера, произошла стрельба. Неизвестный расстрелял бездомных людей.

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