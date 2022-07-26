Элиста, 26 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ушёл из жизни почётный гражданин Калмыкии, заслуженный художник России Владимир Васькин. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель региона Бату Хасиков.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Всю свою жизнь Владимир Савельевич отдал изобразительному искусству. Настоящий творец, он был и настоящим патриотом — большинство его произведений посвящено калмыцкому народу», — отметил Хасиков.

Владимир Васькин является создателем статуи Будды Шакьямуни в Центральном хуруле и Сякюсн-Сюме, памятника «Джангарчи Ээлян Овла», скульптуры «Бортха».

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным и близким художника.