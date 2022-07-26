Дамаск, , 10:39 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад принял министра иностранных дел Алжира Рамтана Ламамру. Об этом 26 июля сообщает официальное информационное агентство SANA со ссылкой на заявление пресс-службы сирийского президента.

Карта-флаг ЛАГ DrRandomFactor

Отмечается, что главной темой переговоров стало развитие дипломатических и экономических связей между странами. Также, президент Сирии и глава МИД Алжира обсудили предстоящий саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и вопросы, связанные с возвращением Сирии в организацию.

«Министр Ламамра заявил, что Сирия является важным игроком на арабской арене и одним из основателей Лиги арабских государств, и что арабский мир нуждается в Сирии, а не наоборот. Алжир будет с Сирией и будет координировать свои действия с ней в арабской и международной повестке во время своего председательства на саммите ЛАГ, как это было всегда», — сообщили в пресс-службе президента Сирии.