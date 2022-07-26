Вашингтон, 26 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Американский рэпер и комик Ник Кэннон вновь стал отцом. Об этом сообщила его возлюбленная, блогер Бре Тизи, в своих соцсетях.

Цитата из клипа на песню My All Мэрайя Кэри

Блогер опубликовала фотографии с процесса рождения своего первенца. «Этот опыт изменил меня навсегда, и я не мог бы и мечтать о более удивительном и поддерживающем партнере. Без тебя я бы не справилась», — обратилась Бре Тизи к Нику Кэннону. У пары родился сын.

ИА REGNUM напоминает, что для Ника Кэннона ребёнок стал восьмым. У него есть двойняшки, рождённые в браке с певицей Мэрайей Кэри, двое детей от модели Бриттани Белл, а также двойняшки от Эбби Де Ла Росы. В 2021 году у Кэннона и Алиссы Скотт родился сын, однако в возрасте пяти месяцев он умер от опухоли мозга.