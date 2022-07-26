София, 26 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Представители фермерских организаций и агропромышленного сектора Болгарии обратились к действующему болгарскому правительству с призывом ограничить импорт в страну зерна с Украины. Об этом 26 июля сообщает БНР.

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По словам активистов, из-за нерегулируемого присутствия на болгарском рынке украинской пшеницы и семян подсолнечника цены на соответствующую болгарскую продукцию ежедневно снижаются.

«Это чревато убытками и банкротством для сотен ферм и хозяйств в Болгарии», — резюмировал заместитель председателя болгарской Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов.

Напомним, в настоящее время злаковые культуры с Украины беспошлинно и фактически бесконтрольно направляются в Западную Европу транзитом через Болгарию. При этом часть указанного сырья остается в хранилищах на болгарской территории.