Самара, 26 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возводят в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области ФАП

Сообщается, что фельдшерско-акушерский пункт строят в поселке Новозаборовский Сызранского района. Рабочие уже установили металлический каркас здания, им предстоит осуществить монтаж ограждающих конструкций и кровли.

Отмечается, что в этом населенном пункте проживает порядка 500 человек, которые сейчас получают медпомощь в приспособленном помещении.

«Возведение отдельного здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта — знаковое событие как для медицинских работников, так и для сельчан. В нем будут созданы современные условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи», — приводит пресс-служба слова главного врача Сызранской центральной районной больницы Сергея Ерина.

В новом здании намерены установить новую медтехнику и компьютерное оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новый фельдшерско-акушерский пункт также возводят в центре села Красные Ключи Похвистневского района Самарской области.