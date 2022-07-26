Элиста, 26 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей и ряда других категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врачи республики Джангар Санджиев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Медики и эпидемиологи прогнозируют сложную эпидемиологическую ситуацию и ранний сезон вирусных респираторных инфекций. В связи с чем работодателям необходимо обеспечить прививками не менее 80% от общей численности сотрудников. Вакцинация обязательна для работников старше 60 лет, а также для работников здравоохранения, образования, торговли, социального обслуживания, культуры.

Кроме того, санитарные власти настоятельно рекомендуют использовать защитные маски, находясь в общественных местах.