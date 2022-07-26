Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чувашии определили проекты и размер средств, которые направят из средств федерального гранта за эффективную работу чиновников. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Чувашии распределили средства федерального гранта, полученного по итогам работы властей в 2021 году «за достижение показателей». Общая сумма дотации составляет 524 385,6 тыс. рублей.

Большая часть средств — 300 млн рублей — будет направлена на возмещение части затрат аграриям на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

199 317,88 тыс. рублей предусмотрено на реализацию жилищных программ, в том числе 101 873,6 тыс. рублей потратят на улучшение жилищных условий нуждающихся семей, воспитывающих не менее семи детей. Остальные 97 444,28 тыс. рублей выделяется на обеспечение затрат акционерного общества «ДОМ. РФ», возникающих в результате возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по ипотечным кредитам, предоставленным гражданам на приобретение или строительство жилья на условиях льготного ипотечного кредитования.

Более 25 млн рублей предусмотрено на строительство четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (в Цивильском, Урмарском, Вурнарском и Яльчикском районах).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам работы в 2020 и 2021 годах за эффективную работу органов исполнительной власти Чувашия получила в виде федерального гранта соответственно 465 млн рублей и 524 млн рублей.

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