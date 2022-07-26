Кабул, 26 июля 2022, 10:31 — REGNUM Согласно последним статистическим данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате наводнений в Афганистане за последние три дня погибли 20 человек, ещё 30 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Максимильен Люс. Наводнение. 1910
Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Заместитель министра маулави Шарафуддин Муслим заявил, что в нескольких провинциях частично или полностью разрушено более 830 домов. Также, по его словам, наводнения уничтожили тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, дорог и автомагистралей, а также источники питьевой воды.

По словам маулави Шарафуддина Муслима, пострадавшим доставлена первая помощь. Он добавил, что 26 июля в некоторых провинциях страны возможны дожди и наводнения.

В этом году Афганистан стал жертвой разрушительных землетрясений и наводнений.