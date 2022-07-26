Кабул, 26 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Согласно последним статистическим данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате наводнений в Афганистане за последние три дня погибли 20 человек, ещё 30 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Заместитель министра маулави Шарафуддин Муслим заявил, что в нескольких провинциях частично или полностью разрушено более 830 домов. Также, по его словам, наводнения уничтожили тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, дорог и автомагистралей, а также источники питьевой воды.

По словам маулави Шарафуддина Муслима, пострадавшим доставлена первая помощь. Он добавил, что 26 июля в некоторых провинциях страны возможны дожди и наводнения.

В этом году Афганистан стал жертвой разрушительных землетрясений и наводнений.