Анадырь, , 10:28 — REGNUM На Чукотке с начала года соцподдержкой по улучшению жилищных условий воспользовались 14 многодетных семей на общую сумму свыше 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Семья Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Наиболее популярная выплата — на погашение основного долга по ипотеке — предоставляется семьям без учета доходов в размере до 500 тыс. рублей. Она предоставляется при рождении третьего или последующего ребенка с начала 2020 года. Ее получили десять семей на общую сумму 5 млн рублей.

Ежемесячное возмещение процентов по кредиту предоставляется четырём семьям. Всего с начала года выплачено 190,8 тыс. рублей.

Также выплату могут получить семьи, имеющие четырех и более детей, детей-инвалидов. Максимальный размер поддержки — 5 млн рублей. Всего на предоставление выплаты предусмотрено 20 млн рублей.

На Чукотке зарегистрировано 7640 семей с детьми, 1107 из них — многодетные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми введены дополнительные меры соцподдержки для семей с детьми.