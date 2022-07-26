Москва, 26 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Каждый третий работающий житель России (33) испытывают стресс, приступая к рабочим обязанностям после отпуска. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

(сс) rawpixel Собирались в отпуск

Чаще испытывают беспокойство в первые дни выхода на работу после отпуска женщины, чем мужчины — 35% против 28%. Реже всего на стресс после отпуска жалуются работники старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц (по 27%).

Среди представителей распространенных профессий наиболее подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры (по 42%), маркетологи менеджеры по продажам (40%), бухгалтеры «39%».

Для 59% работающих граждан выход на работу после отпуска не является стрессом (59%). Меньше всего тех, кто испытывает беспокойство, выходя на работу из отпуска, среди охранников и воспитателей (по 19%), дизайнеров (24%) и программистов (25%).

Опрос проведён 10–19 июля 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 534 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжительность идеального отпуска должна составлять четыре недели, уверены 25% жителей России.

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