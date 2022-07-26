Москва, , 10:27 — REGNUM Красивого введения антироссийских санкций у Евросоюза не получилось. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Потом [после введения санкций — прим. ИА REGNUM] спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. Осознали, как трудно сидеть на трёх стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже нечужие. В общем, красиво не вышло», — написал Медведев.

По его словам, «жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства»: «Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода…».