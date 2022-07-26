Нур-Султан, , 10:27 — REGNUM Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана проверил 1,5 тыс. детских игрушек в стране и в 47% случаев они оказались потенциально опасными, так как не соответствовали санитарным нормам. Об этом говорится в сюжете казахстанского телеканала «Первый канал «Евразия».

Игрушки на ярмарке Марина Каширская © ИА REGNUM

«Выявлены такие факторы, как наличие раздражающих для кожи человека свойств, есть нарушения в составе, в материале, из которого изготовлена продукция», — сказал журналистам глава Павлодарского отдела ведомства Айдар Альменов.

Кроме того, отмечается, что ставшие популярными зубастые игрушки из серии «Хаги Ваги» могут причинить вред психике ребёнка. Образ игрушки-убийцы может оказать негативное влияние.

«Когда ребёнок часто с подобного рода игрушками играет, много их видит, то настраивается на такой негатив, загруженность, на депрессию, стресс, на большую серьёзность», — отметил психолог Ержан Мырзабаев.