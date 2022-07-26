София, 26 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Руководство Болгарской социалистической партии (БСП), получившей от президента Болгарии Румына Радева третий мандат на создание нового Совета министров страны, собирается на экстренное заседание в связи с неспособностью коалиционных сил прийти к единому мнению относительно распределения министерских кресел. Об этом 26 июля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, судьба указанного мандата будет решаться в стенах Народного собрания (парламента) Болгарии в присутствии парламентских наблюдателей.

Других деталей не сообщается.

Напомним, в данный момент БСП является единственным обладателем мандата на создание кабмина. Ранее с задачей по формированию Совета министров не справились представители партий «Продолжаем перемены» и «ГЕРБ».