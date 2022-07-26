Иркутск, , 10:26 — REGNUM Иркутская область лидирует по энергопотреблению среди регионов Сибири, сообщает 26 июля телеграм-канал правительства Иркутской области. При этом отмечается, что за первое полугодие 2022 года в регионе израсходовали 32 578 млн кВт∙ч. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и является первым показателем среди регионов Сибири.

Электроэнергетика © AKuptsova

Также энергосистема региона лидирует по показателю выработки энергии: за 6 месяцев 2022-го энергосистема Иркутской области выработала 35 183,9 млн кВт*ч.

Всего выработка электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири за шесть месяцев 2022 года составила 110 029,6 млн кВт∙ч, что на 0,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Филиал Системного оператора — ОДУ Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

Вот уже и сами энергетики заявили о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением.

Читайте также: Почему майнинг в Приангарье становится проблемным для всех?