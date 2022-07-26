Москва, 26 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Евросоюз в своей антироссийской истерии ввёл «тотальные санкции на всё, что горит». Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за её желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате!» — написал Медведев.

По его словам, властям стран Евросоюза наплевать, что в Европе есть «огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой; главное — пусть русские страдают».