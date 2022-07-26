Исламабад, , 10:23 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорился с пакистанскими властями об увеличении объёма экспорта афганского угля в Пакистан и предоставлении возможностей для его транспортировки через несколько переходов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета «Дан Пакистан» сообщила, что согласно новому соглашению между сторонами, экспорт афганского угля в Пакистан также начнётся через переход Чаман в пакистанской провинции Белуджистан, Харлача и Гулям-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Официальные лица министерства горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщили СМИ, что с пакистанскими властями ведутся переговоры о создании дополнительных путей для экспорта угля.

Исматулла Бурхан, представитель министерства, заявил, что проблемы с транспортировкой будут устранены в пунктах Торкхам, Харлача, Гулям Хан, Спинбулдак и Чаман.

Газета Dan со ссылкой на официальных лиц Пакистана сообщила, что афганский уголь будет закупаться за пакистанскую валюту.

По информации министерства горнодобывающей промышленности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в настоящее время из Афганистана в Пакистан ежедневно экспортируется от семи до восьми тысяч тонн угля.