Исламабад, 26 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорился с пакистанскими властями об увеличении объёма экспорта афганского угля в Пакистан и предоставлении возможностей для его транспортировки через несколько переходов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Газета «Дан Пакистан» сообщила, что согласно новому соглашению между сторонами, экспорт афганского угля в Пакистан также начнётся через переход Чаман в пакистанской провинции Белуджистан, Харлача и Гулям-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Официальные лица министерства горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщили СМИ, что с пакистанскими властями ведутся переговоры о создании дополнительных путей для экспорта угля.

Исматулла Бурхан, представитель министерства, заявил, что проблемы с транспортировкой будут устранены в пунктах Торкхам, Харлача, Гулям Хан, Спинбулдак и Чаман.

Газета Dan со ссылкой на официальных лиц Пакистана сообщила, что афганский уголь будет закупаться за пакистанскую валюту.

По информации министерства горнодобывающей промышленности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в настоящее время из Афганистана в Пакистан ежедневно экспортируется от семи до восьми тысяч тонн угля.