Ростов-на-Дону, 26 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Ростовских водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями призвали к осторожности. В частности, необходимо увеличить дистанцию и боковой интервал, строго соблюдать скоростной режим на дорогах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Во время дождя не только ухудшается видимость. Мокрый асфальт обладает меньшим коэффициентом сцепления, что может стать причиной дорожной аварии. В непогоду важно также строго соблюдать требования дорожных знаков и информационных щитов, установленных в местах проведения ремонтных работ.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области до конца суток 27 июля будут лить дожди. Осадки будут сопровождаться грозой и градом. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.